En Filadelfia si habrá celebración de Halloween y así lo van a hacer

El Departamento de Salud publicó las siguientes pautas de Halloween: · Siga las precauciones de COVID-19 · Si está enfermo, quédese en casa. · Si ha estado en contacto con alguien que está enfermo con COVID-19 o tiene síntomas de COVID-19, quédese en casa. · Use una cubierta facial de tela para evitar la propagación de enfermedades cuando esté fuera de su hogar y alrededor de otras personas que no sean parte de su hogar. · Mantenga las actividades al aire libre. · Evite el contacto cercano con otras personas fuera de su hogar. Manténgase al menos a 6 pies de distancia. · Lávese o desinfecte sus manos con frecuencia. · Limpie las superficies y los elementos que se tocan con frecuencia con regularidad. · Considere alternativas al truco o trato

Solo permita que los niños coman golosinas que vengan en su envoltorio original



· Hable con sus vecinos sobre las formas de disfrutar Halloween de forma segura, incluidas formas creativas de distribuir golosinas como colgar caramelos de una pared o cerca para que los niños se los lleven.

· No use una máscara de disfraz en lugar de una máscara facial.

· Pautas de seguridad para las casas que ofrecen dulces

· No entregue caramelos si está enfermo.

· Use una mascarilla.

· Use cinta adhesiva o decoración de Halloween para marcar una línea de 6 pies desde donde estará estacionado.

· Haz truco o trato en un solo sentido

· Coloque dulces en una mesa, pared o cerca para que los niños se los lleven.

· Si está preparando bolsas de golosinas, lávese las manos antes de preparar las bolsas.

· Lávese las manos con agua y jabón con frecuencia.