Estos son los tres tipos de fraude más frecuente durante la temporada festiva y así puedes prevenirlos

Tres estafas comunes a tener en cuenta este año incluyen:

Estafas de phishing por correo electrónico Los correos electrónicos de phishing son una táctica común utilizada por los estafadores para obtener información confidencial. Las técnicas sofisticadas incluyen replicar plantillas de correo electrónico de comerciantes con enlaces dañinos diseñados para obtener nombres de usuario y contraseñas, e información financiera potencialmente sensible.

Fraude con tarjetas de regalo Los estafadores usan un programa de computadora o "bot" para probar millones de combinaciones aleatorias de números y pines en los sitios web de los minoristas. Una vez que encuentran una combinación que funciona, utilizan todos los fondos disponibles para realizar compras o vender la información en la web oscura. Cuando el propietario real de la tarjeta intenta usarla para realizar una compra legítima, descubre que no hay fondos disponibles en la tarjeta.

Seis estrategias que pueden ayudar a protegerse incluyen:



· Supervise sus cuentas. Compruebe con frecuencia sus cuentas financieras para ver si hay débitos o retiros que no reconozca.

· Nunca siga enlaces en correos electrónicos no solicitados. Verifique que los correos electrónicos que reciba sean de una dirección de correo electrónico correcta.

· Escriba el sitio web directamente en su navegador. Preste atención a su ortografía y verifique que sea un dominio de EE. UU., Como punto-com, en lugar de un dominio internacional, antes de ingresar cualquier información confidencial.

· Tenga cuidado con cualquier transacción que involucre cheques. Nunca envíe nada a través de Western Union o tarjetas prepagas a alguien previamente desconocido para usted. Cuando sea posible, utilice una tarjeta de crédito, una tarjeta de débito de un solo uso o una tarjeta prepaga recargable para compras en línea.

· En caso de duda, cuelgue. Nunca proporcione información de tarjeta de crédito como parte de una llamada telefónica no solicitada y piénselo dos veces si está siendo presionado para donar "ahora mismo".

· Sea escéptico. Si suena demasiado bueno para ser verdad, probablemente lo sea.