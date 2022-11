Elecciones de medio término 2022: 10 claves para votar el 8 de noviembre en Pensilvania

📌 Presta atención si vas a devolver tu boleta de voto ausente: si estás votando por correo y no has devuelto tu boleta, la Junta Estatal de Elecciones recuerda que no puedes llevarla a un centro de votación el día de las elecciones. Puedes devolver la boleta por correo o sellada dentro del sobre a la junta electoral de tu condado antes de las 5 p.m. Recuerda que las boletas enviadas por correo deben tener matasellos del día de las elecciones o antes. Si ya enviaste tu boleta por correo, no puedes volver a votar en persona.