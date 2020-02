Dos extrañas se convierten en mejores amigas luego de un trasplante

Breanna Sipple y Erin Francis no son solo mejores amigas, son “Team Be More”, con una página de Instagram que es un lugar de encuentro virtual para las personas que han recibido trasplantes, aquellos que buscan donantes y la conciencia de los donantes.

" Cada vez que me controlaban la presión arterial en un hospital, obviamente era alta porque estaba nerviosa ", dijo Breanna. "Nunca había estado en el hospital ni me habían operado, así que estaba súper nerviosa ".

Después de recuperarse, los dos lanzaron Team Be More en apoyo de la donación de riñón vivo. Cada una tiene tatuado "Be More" en sus antebrazos, uniendo aún más sus vidas.