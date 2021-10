Hospital niega transplante de riñón a mujer por no estar vacunada contra el coronavirus

"Durante tres o cuatro días no estaba seguro de si viviría. Tuve artritis séptica e incluso perdí todo mi cabello largo y rojo", dijo Breen al periódico. "He esperado años para llegar a lo más alto de la lista de trasplantes, pero conozco mi cuerpo y tengo miedo de lo que me hará la vacuna. Me preocupa terminar en peores condiciones y simplemente no".