“Caravana por los hispanos”: la iniciativa para ayudar a inmigrantes en tiempos de coronavirus

El joven mexicano recordó que con frecuencia los trabajadores agrícolas son inmigrantes indocumentados, si están en riesgo de contagio por coronavirus, callan, no buscan asistencia médica ponen en riesgo sus vidas por el temor a ser deportados. Además, muchos no hablan inglés y no han podido acceder a servicios básicos por no contar con la asistencia de un intérprete.