Soy indocumentado y necesito atención médica por coronavirus, ¿qué puedo hacer?

FILADELFIA, PA - Los inmigrantes y refugiados de bajos ingresos enfrentan barreras únicas para acceder y utilizar una atención y servicios de calidad, particularmente aquellos que no son ciudadanos y en tiempos de coronavirus los servicios de salud son esenciales.

La Encuesta de la Comunidad Estadounidense de 2018 encontró que solo el 71.0% de los no ciudadanos en el Condado de Filadelfia tienen seguro de salud en comparación con el 91.2% de los ciudadanos naturalizados y el 94.5% de los ciudadanos nacidos en Estados Unidos.

Este tipo de asistencia médica se denomina asistencia médica de emergencia. Por ejemplo, algunos adultos que recientemente obtuvieron sus tarjetas de residencia o que tienen estados temporales, y las personas que no tienen un estado migratorio actual.

COVID-19 es una condición médica de emergencia en Pensilvania.

Además, obtener Asistencia Médica no dañará su caso de inmigración si es un refugiado, asilado, titular de una visa T, solicitante de VAWA, menor inmigrante especial o titular de una visa U. Si usted es titular de una tarjeta verde, puede recibir Asistencia Médica sin ningún riesgo para la renovación de su tarjeta verde, y su solicitud de ciudadanía estadounidense no puede ser denegada porque recibe Asistencia Médica. Si usted es ciudadano de EE. UU., no se le puede remover su ciudadanía porque recibe Asistencia Médica.