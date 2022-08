Aumenta el salario mínimo para trabajadores que dependen de propinas

Las nuevas regulaciones también promulgan una regla 80/20 para los empleados. Esto significa que para calificar para esa reducción salarial a tan solo $ 2.83, los empleados deben pasar el 80% de su tiempo a la semana haciendo un trabajo que les daría propinas. De lo contrario, sus salarios no pueden ser reducidos. Por ejemplo, si un cantinero pasa el 80 % de su tiempo a la semana preparando tragos y hablando con los clientes, una vez que su salario base y sus propinas superen el umbral de $135, su tarifa puede reducirse a $2,83. Sin embargo, si pasan tiempo viniendo a limpiar la barra, poner mesas y cualquier cosa que no les dé propinas, y eso es más del 20% de sus deberes a la semana, ya no estarán sujetos a ese cambio de salario.