La anulación de Roe v. Wade pone más énfasis en la carrera por el gobernador de Pensilvania

" Roe v. Wade está correctamente relegado al montón de cenizas de la historia. A medida que el debate sobre el aborto regresa a los estados, Pensilvania debe estar preparada para liderar a la nación como una voz para los que no tienen voz. Si bien esta decisión de la Corte Suprema de EE. UU. es un triunfo para la vida inocente, no debe desviar nuestra atención de los problemas clave que enfrentan las familias de Pensilvania. Los habitantes de Pensilvania no se dejarán distraer por la histeria de la izquierda mientras explotan este fallo para tratar de cumplir con su agenda de extrema izquierda", lee el comunicado.