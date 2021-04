El alto recuento de casos de coronavirus en Filadelfia significa que las restricciones se mantendrán

Qué se puede hacer en Filadelfia

Para el uso de mascarillas, Farley dijo que cambiar el mandato existente o hacerlo más laxo para las personas que están vacunadas frustra el propósito de mantener claras las pautas sobre cómo prevenir la propagación del virus. La ciudad no exige que se usen máscaras al aire libre en entornos públicos, pero se recomienda encarecidamente a los residentes que las usen si están cerca de otras personas, ya sea que estén vacunados o no.

"Si quiere que las personas sigan las reglas, es realmente importante que sean lo más simples y claras posibles", afirmó Farley. "Reglas más complicadas sobre - bueno, puedes hacer esto si eres este tipo de persona, pero no si eres este tipo de persona - eso tiende a erosionar la norma social, la expectativa de que la gente use máscaras. No seas un gran fanático de hacerlo demasiado complicado cuando el uso de la máscara es tan importante y tan simple, y realmente no es tan inconveniente ".