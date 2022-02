Aeropuerto Internacional de Filadelfia cancela cientos de vuelos mientras la tormenta invernal azota el Medio Oeste

3. Pide ayuda a la aerolínea en caso de retraso, pero prepárate para no recibir ninguna compensación. El Departamento de Transporte establece que los viajeros tienen “derecho a reembolso o compensación si la aerolínea hizo un cambio considerable de horario”. Pero lo que constituye exactamente “considerable” no se ha definido y varía mucho de una compañía a otra. Las aerolíneas por lo general ofrecen vales de comidas y hotel si se retrasa o cancela un vuelo debido a problemas mecánicos o de personal, pero a menudo no lo hacen si sostienen que el retraso se debe al mal tiempo, incluso si el mal tiempo está al otro extremo del país. “Sin embargo, nada pierdes con pedir” ayuda adicional, indica Griff.