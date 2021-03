Variante autóctona del coronavirus de Nueva York probablemente se inició en Washington Heights: Fauci

El alcalde Bill de Blasio señaló que los neoyorquinos no deberían asumir lo peor hasta que se realicen más investigaciones. Por su parte, Fauci, aunque reiteró que se necesitan más estudios para estar seguros de la magnitud de esta cepa, no se mostró tan calmado.

El congresista por el Alto Manhattan Adriano Espaillat manifestó a través de un tuit que está "muy preocupado por este último informe y me reuniré con los principales médicos hoy a la 1 de la tarde".

Añadió: "No podemos dar marcha atrás en los progresos realizados y debemos vacunar al mayor número posible de personas, todas las que cumplan los requisitos, ¡ahora!".

Uno de los estudios sobre la nueva variante, liderado por un grupo de la Instituto de Tecnología de California (CalTech), se publicó el martes online. El segundo estudio, de investigadores de la Universidad de Columbia, todavía no se ha hecho público. En ambos casos se trata de preprints o trabajos preliminares, no revisados por pares y todavía sin publicar en investigaciones científicas, lo que significa que hay que tomarlos con cautela ya que sus conclusiones podrían variar. Los expertos, no obstante, sugieren que los resultados, aunque preliminares, indican que la expansión de esta variante es real.