¿Es necesaria una tercera dosis de la vacuna de Pfizer contra el coronavirus? Experta explica

"Los científicos de los CDC y la FDA han dicho que no necesitamos la tercera dosis, la llamada booster, de la vacuna. Pero aún no sabemos. Hasta ahora yo pienso que el verano eso no va a pasar, pero en el invierno, noviembre, diciembre, eso sí pudiera ocurrir, porque los anticuerpos que uno ha obtenido gracias a la vacuna no duran para siempre", apuntó la doctora.