Solo el 5% de latinos mayores de 65 años en Nueva York se ha vacunado contra el covid-19, ¿a qué se debe esto?

O como la de Ismael Cruz, con Noticias Univision 41 habló mientras se dirigía a uno de los centros de vacunación para preguntar si puede o no recibir la vacuna, pues teme por su salud.

"Yo voy a tratar, porque yo tengo muchas enfermedades, no sé si puedo ponermela, tengo dos operaciones", señala Cruz.

El concejal Mark Levine, quien preside el Comité de Salud, subraya que la ciudad debe cambiar la estrategia para llegar a estos grupos que aún no confían en la vacuna.

"Hace falta ir puerta a puerta realmente, porque hay gente que no está enchufada al internet y hasta que alguien no toque su puerta y diga: 'Señora, aquí la inscribo para una cita en su barrio la semana entrante, no va a pasar", opina Levine.