Representante republicano John Katko se une a demócratas en juicio político contra Donald Trump

“Por esa razón, no puedo quedarme sentado sin tomar medidas. Votaré para acusar a este presidente ”.

La representante Liz Cheney, la tercera republicana de la Cámara de Representantes, dijo a los miembros del Partido Republicano en una conferencia telefónica el lunes que su decisión de juicio político es un "voto de conciencia" y no un voto político, informó The Associated Press.