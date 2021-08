Estas son las "heroicas mujeres" que denunciaron a Cuomo por acoso sexual

En el documento pueden leerse los casos de las once mujeres, aunque no se proporcionó la identificación de todas. Las denuncias presentadas son de una asistente ejecutiva, una policía estatal, dos empleadas estatales, así como otras mujeres que han hecho públicos sus nombres: Charlotte Bennette, Lindsay Boylan, Alyssa McGrath, Ana Liss, Kaitlin (no se proporcionó el apellido), Virginia Limmiatis y Anna Ruch.