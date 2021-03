¿Quiénes son las ocho mujeres que acusan a Cuomo de acoso sexual o comportamiento inadecuado?

Cuando varios medios reportaron que Cuomo podía ser considerado para ocupar el cargo de Fiscal General en la Administración Biden, Lindsey Boylan , ex subsecretaria de desarrollo económico y asesora principal del gobernador, dijo sentirse cada vez más preocupada.

Entonces escribió un tuit: "@NYGovCuomo me acosó sexualmente durante años. Muchos lo vieron y observaron". Este, no obstante, no fue el primero: durante más de un año ya Boylan había realizado algunos tuits señalando que Cuomo presidía un lugar de trabajo hostil y tóxico, lo que al principio llamó poco la atención.