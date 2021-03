"Me estaba acosando sexualmente": ex asistente de Cuomo ofrece nuevos detalles en entrevista

Charlotte Bennett , una ex asistente de Andrew Cuomo que es una de las tres mujeres que lo han acusado recientemente de acoso sexual , ofreció nuevos detalles sobre su denuncia al gobernador en una entrevista con CBS , y sostuvo que los comentarios de Cuomo el miércoles pasado "no eran una disculpa" y que "el gobernador intentó acostarse conmigo".

"No es una disculpa. No se trata de mis sentimientos. Es una cuestión de sus acciones", dijo la joven de 25 años. "El hecho es que me estaba acosando sexualmente, y no se ha disculpado por acosarme sexualmente, y ni siquiera puede usar mi nombre".

"Me preguntó si la diferencia de edad importaba. También me explicó que estaba bien con cualquiera que tuviera más de 22 años", dijo.

"Pensé: 'Está intentando acostarse conmigo'. El gobernador está intentando acostarse conmigo. Y me siento profundamente incómoda, y tengo que salir de esta habitación lo antes posible'", concluyó. "Sin decirlo explícitamente, me dio a entender que yo era mayor para él y que se sentía solo".

Cuomo, antes de decir que no iba a dimitir, comunicó el miércoles: “Ahora entiendo que actué de una manera que hizo que la gente se sintiera incómoda. Fue involuntario, y me disculpo sincera y profundamente por ello, me siento mal por ello, y francamente, me avergüenzo por ello, y eso no es fácil de decir, pero es la verdad".