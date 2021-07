Cara a cara con Eric Adams: conoce los planes del candidato demócrata a la alcaldía de NYC

Eric Adams (EA): Emocionado y muy agradecido que la comunidad de habla hispana en toda la ciudad me acogiera. Vieron algo en mí. Ellos entendieron mi lucha. La lucha o las luchas que muchos de ellos están viviendo ahora, y muchos han experimentado, y significó mucho para mí. No habría ganado esta carrera, si no fuera por la gran cantidad de neoyorquinos de habla hispana en toda la ciudad en general.