Este es el discurso de victoria de Eric Adams que tiene a todos hablando de él

El 1 de enero, el ex capitán de la policía de Nueva York de 61 años, Eric Adams, se convertirá en el segundo hombre negro en ocupar el primer puesto en la Alcaldía de Nueva York. Ahora está encargado de sacar a una metrópolis de 8.8 millones de habitantes de los estragos de la pandemia. No le faltarán desafíos. Por eso, en su discurso de victoria, el cual fue tan elocuente que incluso The New York Times lo publicó en su totalidad, dejó ver que no será un alcalde perfecto, como ningún neoyorquino es perfecto, pero que son precisamente esas imperfecciones de las que se puede construir una mejor ciudad.