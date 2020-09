Personas con coronavirus tuvieron el doble de posibilidades de haber cenado en un restaurante, según estudio

"La dirección, la ventilación y la intensidad de la circulación de aire podrían afectar a la transmisión del virus, incluso si las medidas de distanciamiento social y el uso de máscaras se aplican de acuerdo con la orientación actual. Las máscaras no pueden utilizarse eficazmente mientras se come y se bebe, mientras que las compras y otras numerosas actividades en interiores no impiden el uso de la máscara", explica el informe de investigación.