Perrita bizca pasó dos años buscando hogar adoptivo y gracias a Instagram lo encontró

Hace dos años la persona que la criaba, la llevó a un hogar que se concentra en albergar a perros de esa raza llamado Husky House, en ese estado. Al dejarla allí explicó que no la podía tener por su mirada “extraña”.

Al ver que pasaban los meses y nadie se llevaba a la perrita por ser bizca, los dueños del refugio colocaron este anuncio en Instagram: “Mi nombre es Jubileo. Soy una mujer esquimal de 4 años que ha estado con Husky House durante mucho tiempo. Vengo de un "criador" que no podía venderme porque dijo que luzco "rara".

El mensaje continúa diciendo: “Los perros esquimales son perros de aspecto majestuoso y no sé por qué no me parezco a ellos. Desearía ser hermosa para que alguien quisiera que fuera su mascota”.