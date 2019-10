Padres de supuesto trinitario buscado por la policía lo entregan a las autoridades

Como parte de una investigación de casi un año, diez presuntos miembros de la pandilla Los Trinitarios fueron arrestados El Bronx y el Alto Manhattan. La investigación sigue activa y la policía busca a otros sospechosos. No obstante, este jueves, uno de la lista de los buscados en el caso se entregó.

"Ellos [la policía] fueron a la casa ayer [miércoles] en la mañana, y 'checaron' todo, y como no encontraron nada, [me preguntaron] dónde estaba", cuenta la madre de Fernández, y continúa: " Les dije: 'Él salió ayer y me dijo que viene mañana. Cuando él llegue yo voy a tratar de contactarlo, y yo misma voy a tratar de llevarlo y entregarlo, a ver qué es lo que está sucediendo'".