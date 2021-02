Exasistente detalla supuesto acoso sexual por parte de Cuomo, pero él niega las acusaciones

En medio de una investigación federal sobre su manejo de las muertes en los hogares de ancianos por Covid-19 , el gobernador enfrenta fuertes declaraciones por parte de una ex empleada que afirma, desde hace meses, que el gobernador la acosó sexualmente cuando ella trabajaba para él.

"Cuando me levanté para salir y caminar hacia una puerta abierta, se puso delante de mí y me besó en los labios. Me quedé en shock, pero seguí caminando", dijo. "La idea de que alguien pudiera pensar que mantenía mi alto cargo por el 'enamoramiento' del gobernador hacia mí era más denigrante que el propio beso".