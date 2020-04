Filas de más de 20 cuadras para obtener comida: la realidad de miles en Queens en tiempos de coronavirus

Caridades Católicas ofrece, de forma gratuita, una bolsa de suministros. Cada una de las personas que van allí, están desesperadas. " Estamos aquí corriendo riesgo por la familia , y da pena ver cómo hay algunas madres trayendo a sus hijos, corriendo riesgo, y eso no es bueno para la familia", cuenta Naty Moya.

Los vecindarios más afectados por el covid-19 han sido Corona, Jackson Heights y Elmhurst , donde el 60 por ciento de la población es inmigrante, y de ese, un 40 por ciento no tiene un estatus migratorio estable o es indocumentado, por lo que, a pesar de que muchos sí pagan impuestos, no son elegibles para las ayudas del gobierno federal, como beneficios de desempleo o el cheque de estímulo económico .



La asambleísta Catalina Cruz, quien representa precisamente a estos barrios en Queens, comunicó en una entrevista con Noticias Univision 41: "Muchas de las personas trabajan en las industrias 'informales', son trabajadores ambulantes o de la construcción, que en el mismo momento en que el gobernador dice: 'Todos a sus casas, no pueden trabajar', ellos quedan dependientes de las caridades humanas porque no califican a ningún beneficio aunque han pagado impuestos por años, y no tienen la posibilidad de salir a trabajar para ganarse el pan de cada día".