NYPD tiene nuevo comisionado y hoy se realizan elecciones en la ciudad de Nueva York

Propuesta 3: Nuevas normas de ética para ex funcionarios y otros cambios

La boleta también propone un veto de 2 años para ex funcionarios y ex empleados de alto rango que “hacen lobby” para sus ex agencias y ramas gubernamentales.

Esta propuesta también dicta que 2 de los 5 miembros de la Junta de Conflictos de Intereses (COIB) deberán ser elegidos por el Contralor de la ciudad y el Defensor del Pueblo, en vez del alcalde. La norma también impondría nuevas restricciones para lo miembros de esta junta.

También se propone la creación una oficina para promover oportunidades para emprendedores que pertenezcan a minorías y mujeres.