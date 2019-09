"Necesitamos tener más responsabilidad": de Blasio sobre ley que prohíba a personas con condiciones médicas conducir un vehículo

Este viernes en la mañana el alcalde de la ciudad de Nueva York Bill de Blasio habló en el programa ' The Brian Lehrer Show ', de la radio pública de la ciudad -que también es un podcast-, acerca del plan Vision Zero. Lehrer le preguntó específicamente por la aprobación de esta medida después de la muerte de Enzo Farachio.

"No quiero ser irrespetuoso con las personas que tienen alguna enfermedad, pero cuando ellos no pueden controlar sus propias acciones, no pueden estar conduciendo un auto. Y necesitamos una ley estatal que nos ayude manejar eso", subrayó el alcalde.