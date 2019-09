El niño de 10 años que murió atropellado en Brooklyn comenzaba a viajar solo en el bus

Ahora la familia del niño, ahogada en dolor, exige respuestas y rendición de cuentas por parte del conductor. "Dicen que había una afección médica, pero no lo creemos", dijo Christian Peña, tío del niño, a ABC7. "Queremos que todos nos ayuden, no sólo por él, sino por muchos niños que esperan en el autobús. Y no es justo. No es justo", subrayó.