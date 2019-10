"Nadie está limpio hasta que no aparezca Dulce María": autoridades ofrecen actualización del caso

La policía especificó que no podían dar informaciones acerca de las personas que se encontraban en el parque cuando desapareció Dulce María, y que tampoco podían decir quién deja de ser sopechoso. "Nadie está limpio hasta que no aparezca Dulce María" , apuntó el Jefe de la Policía de Bridgeton Michael Gaimari.

Webb-McRae subrayó que si alguien que estuvo en el parque ese día aún no ha ido donde la policía porque cree que no vio o escuchó nada, que por favor, lo hiciera. "Ninguna información es demasiado pequeña o insignificante a la hora de cooperar", dijo, y añadió: "Hasta que no se encuentre la niña no podemos descartar nada".