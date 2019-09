“No me importa qué digan, solo me importa mi hija”: rompe silencio madre de Dulce María Alavez

La madre no pudo contener su llanto ante las cámaras, confesando que ha estado sin descanso desde lo ocurrido. “No puedo dormir, siempre pienso en mi hija, a ella no le gustaba dormir sola,” dijo Noema.

“Lo único que me importa es mi hija, no me importa lo que digan,” afirmó la madre, quien contó que quedó embarazada a la edad temprana de 14 años, dejando custodia de sus hijos a su madre.