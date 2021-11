¿Debes tomar ivermectina, medicamento que generalmente se usa para caballos, para prevenir o tratar el covid-19?

La gente no solamente cree que le va a ayudar cuando tienen el coronavirus, pero hay quienes lo usan de manera profiláctica para que no les dé. Y de eso tampoco hay ninguna información. Entonces, si se ha estado viendo más casos, yo creo que no solamente en la intoxicación, pero también en que la gente no usa juicio para usar las medicinas que realmente les van a ayudar, como la vacuna. Se ponen a creer que, a estas horas, otras medicinas que realmente no han sido, no han sido estudiadas para eso, les van a ayudar.