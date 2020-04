Madre hispana muere por coronavirus tras reencontrase con sus hijos después de décadas de separación

Hace solo unas semanas, Adalberta Hernández logró reunirse con su familia en Nueva York a través del programa de reunificación familiar. Sin embargo, esa felicidad terminó cuando, después de contagiarse con coronavirus, murió.

Proveniente de Puebla, Adalberta pudo abrazar a sus hijos por primera vez el pasado 21 de febrero, después de décadas de separación. "Fue una alegría enorme para mis hermanos y para mi -cuenta Gloria García, hija de la mexicana-. Pero ahora [esto] nos ha dejado un gran vacío, una gran tristeza".

La señora de 76 años de edad murió a consecuencia del coronavirus en un hospital de la ciudad de Nueva York, y según su familia, fue una de las primeras víctimas de la enfermedad en la ciudad. "No pudimos verla, estar con ella en sus últimos momentos", manifiesta Gloria.



Hasta el momento, de los 108 mexicanos que han muerto en los Estados Unidos, 86 vivían en Nueva York, según la cancillería mexicana. Y Adalberta podría ser una de esas personas.

Las hijas de la mujer dicen que la impotencia más grande fue la de no haber podido darle una santa sepultura a su madre en su pueblo natal, ya que debido a la pandemia se suspendieron las repatriaciones de los cuerpos. "Ella nos pedía mucho que allá la enterráramos junto a su mamá", cuenta Gloria.

Aunque la familia contrató los servicios de la funeraria Ortiz, en la ciudad, y pagó por su cremación, se suponía que hace dos semanas tenían que haber recibido las cenizas de su madre, pero los soprendió recibir una carta del hospital pidiéndoles que recojan el cuerpo que permanece en la morgue. Y ahora la funeraria no les responde.

"Si no llega a ser por esta carta que nos llegó, nosotros no hubiéramos sabido que la funeraria no ha hecho su trabajo", subraya Estela García, otra de las hijas de Adalberta.

Ahora ellos exigen a la funeraria que les respondan por el servicio que ellos pagaron, para poder darle un cierre a estos momentos.

Menos tiempo para reclamar cuerpos

La ciudad de Nueva York está acortando el período que un familiar tiene para reclamar el cuerpo de su ser querido. Ahora solo tendrán 14 días para hacerlo. Muchos de estos cuerpos no reclamados por familiares serán trasladados a Hart Island, el islote ubicado al noroeste del Bronx que ha servido de cementerio para los cuerpos no reclamados y no identificados desde 1869.

Funerarias de NYC no dan a basto

Tras la explosión de muertes en la ciudad (más de 5,660 hasta la mañana de este viernes), las funerarias de la ciudad no dan a basto tras el número de muertes. "Las últimas dos semanas han estado totalmente fuera de control", dijo Matthew Pinto, director de la funeraria Provenzano Lanza en Manhattan a The Post. "En un día normal, nuestra funeraria hará entre una y dos llamadas. Ahora estamos haciendo ocho o nueve. Honestamente, no estamos equipados para ello", sentenció.

La Asociación Nacional de Directores de Funerarias pidió al gobernador Andrew Cuomo que autorizara licencias temporales para que directores de funerarias de fuera del estado vinieran a ayudar a Nueva York.

