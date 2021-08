Madre guatemalteca de Brooklyn llora la muerte de su niña de seis años, asesinada por un conductor descontrolado

Dana Lerner, miembro de Families for Safe Streets, cuyo hijo Cooper Stock de 9 años fue asesinado en el paso de peatones por un taxista en 2014, lamentó esta tragedia, diciendo: "Cruzar la calle no debería ser una sentencia de muerte, pero con demasiada frecuencia sucede, y todo debido a la inercia de nuestros líderes electos. Hace siete años, mi hijo fue asesinado cuando caminaba de la mano de su padre en una acera. Desde entonces, la violencia del tráfico nos ha quitado a 87 niños más, incluida esta niña en Brooklyn. Estas no son estadísticas. Son 87 futuros que fueron robados y muchas comunidades destruidas".