"Me aferré a mis hijos, a mi esposo, a mi mamá": mujer que dio a luz a una niña mientras estaba conectada a un respirador

Una madre de Nueva Jersey que dio a luz a una niña prematura, y mientras estaba conectada a un respirador artificial, cuenta su historia. Ella da un consejo para este Día de las Madres: "Disfruten en familia, disfruten a sus hijos ahora que pueden, porque uno no sabe el día de mañana".

Sheila tenía 29 semanas de embarazo cuando su esposo la llevó al hospital de Hackensack porque le faltaba la respiración. Ese día, el 27 marzo de 2020, no sabía si tenía coronavirus y "quería verificar que no fuera nada, porque la pandemia había comenzado hacía solo una semana y media".

"Solamente me acuerdo que llegué al hospital, no me acuerdo de nada más", relata Sheila.

La mujer, quien dice que hace la historia porque "se la contaron", explica que los médicos "me tuvieron que intubar porque tenía menos del 40% de oxigenación", y hacer una cesárea para poder tener a la bebé, que nació de 3 libras".

Sheila narra: "No tenía casi respuesta. Mis órganos estaban casi colpasando porque al no tener oxígeno, los órganos no funcionan bien. Y estuve así como por tres semanas. [Pero] estuve un mes completo en el hospital".

Los médicos le decían a su esposo que no había nada que hacer "porque fue al principio de la pandemia que no se sabía nada".

Y continúa: "Cuando yo me levanté estaba aturdida. Yo no me acordaba si había o no dado a luz".

La madre recuerda que durante los momentos difíciles se aferró a Dios, "porque en mi inconsciente siempre le pedía Dios que me sacara de ahí, que me dejara estar con mi familia. Y también me aferré a mis hijos, a mi esposo, a mi mamá".

"Mi aprendizaje más grande —dice— fue disfrutar en familia, porque ahora vivimos una vida muy ajetreada, pero siempre es bueno sacar el tiempo para estar con la familia, con los hijos", dijo.

"Yo pude haber fallecido y no haber disfrutado lo suficiente con mi familia", subraya.

Cargando Video... "El covid me ha destruido": hispano entubado por secuelas del coronavirus graba emotivo mensaje