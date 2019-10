Los padres de 'Junior' Guzmán reaccionan ante la sentencia de los acusados por el asesinato de su hijo

Los cinco sentenciados por el asesinato a machetazos del adolescente Lesandro 'Junior" Guzmán en la Corte Criminal de El Bronx este viernes, pudieran pasar el resto de su vida en la cárcel. Uno de los acusados, Jonaiki Martínez Estrella, señalado como el que le provocó la herida mortal en el cuello al joven, no podrá salir de prisión nunca más.

Después de escuchar la sentencia, los padres y familiares del pandillero Antonio Rodríguez Santiago, salieron de la sala de justicia vociferando que su hijo no era un asesino, que no mató a 'Junior' y que no hubo justicia.