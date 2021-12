Los mejores sitios para patinaje sobre hielo en Nueva York. ¡Te van a encantar!

En The Rink podrás deslizarte en el hielo todos los días desde 9 am hasta a medianoche. Y si no quieres hacer una larga cola previa en temporada alta -del 21 de noviembre al 1 de enero-, te sugerimos comprar el ticket con toda la antelación que puedas vía internet: cuesta de 20 a 54 dólares según día y hora (el alquiler de patines cuesta 10 dólares). Al salir, encontrarás muchos buenos restaurantes y cafés, para que te sigas divirtiendo.