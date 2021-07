Las 10 cosas que no te puedes perder en Chinatown, el barrio chino de Nueva York

Si pasas frente al local de Nom Wah Tea Parlor ( 13 Doyers St), no lo hagas de menos por su humilde apariencia. ¿Sabes que varios episodios de Law & Order se han filmado ahí? No solo porque es el más antiguo de Chinatown (se estableció en 1920), también por sus recetas ancestrales que mantienen un sabor genuino de la culinaria cantonesa, como la de su bollo de cerdo asado, enorme y esponjoso, y sus dumplings, sobre todo los de pollo con col. ¡Ah! Y su berenjena tierna rellena con una mezcla de camarones y calamares con especias, no tiene igual.