Lo que debe saber sobre la orden de vacunación en lugares cerrados en NYC a partir de este martes

A las personas que por una razón o una no puedan vacunarse, mencionadas a continuación, se les exigirá que muestren una prueba de vacunación siempre que lleven máscaras faciales cuando no sea posible el distanciamiento social:

- Las personas que entren con un propósito rápido y limitado (por ejemplo, utilizar el baño, hacer o recoger un pedido o servicio, cambiarse de ropa en un vestuario o realizar las reparaciones necesarias);

- Un artista no residente que no esté contratado regularmente por la entidad cubierta mientras se encuentre en un local cubierto para actuar;

- Un atleta profesional/equipo deportivo no residente que entre en un local cubierto como parte de su empleo habitual con el fin de competir; y

- Una persona no residente que acompañe a un artista intérprete o ejecutante o equipo deportivo profesional a un local cubierto como parte de su empleo habitual, siempre que el artista intérprete o ejecutante o equipo deportivo profesional esté actuando o compitiendo en el local cubierto.