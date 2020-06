Jóvenes exigen al alcalde una respuesta definitiva sobre el programa de verano en Nueva York

"No es un gasto, es una inversión, una inversión muy importante no solamente en nuestros jóvenes, sino también en nuestras comunidades y en el futuro", opina Morales.

Por su parte, el concejal Carlos Menchaca, explica: "No tenemos un plan, no tenemos un presupuesto, el alcalde y su equipo no están hablando con nosotros en el concejo municipal para crear un plan. Así que no tenemos nada".