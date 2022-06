“Para que tengan un lugar al que llamar hogar”: NY convertirá hoteles vacíos en viviendas asequibles

"La realidad es que no hace mucho tiempo, dormía en un banco del parque. No hace mucho tiempo, dormía en refugios. Dormía en el metro y en la calle, así que participar en la resolución de los problemas que me afectan negativamente, como a tantas otras personas, y estar entre un alcalde que se ha comprometido a hacer cambios para mejorar la situación de las personas sin hogar, es algo que me sana", dijo DaBaron.