Abuelo hispano muere por coronavirus al no buscar asistencia médica por "miedo a las cuentas"

El pasado diciembre, Cecilio Hernández López contrajo el covid-19. Al ver que su salud no mejoraba, siendo indocumentado y sin un seguro medico, decidió buscar ayuda en dos clínicas particulares, donde según cuenta su hija, no lo quisieron atender.

"Le dijeron que no podía porque pues al no tener documentos, al él le negaron la ayuda médica por no tener un seguro", señala Edith Hernández.