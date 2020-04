Hispana sobreviviente de coronavirus denuncia que su casero la quiere desalojar por no poder pagar la renta

El casero de una sobreviviente de coronavirus, residente de Nueva Jersey , la quiere desalojar porque no pudo pagar este mes de abril su alquiler. Pero la ley la protege.

Rosa Albarenga está convalesciente del coronavirus, y aún así, ella alega que su casero no ha tenido clemencia cobrándoles el alquiler. "Yo me devolví de la muerte, yo le pedí al señor que yo quería volver a ver a mis hijos", cuenta Rosa, y explica: "No solo yo, también puso a otra persona, a un dominicano, que tenía que desalojar".