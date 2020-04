Empresa del área de Nueva York dona alimentos para combatir el hambre durante coronavirus

La compañía de alimentos hispanos hizo la donación directamente 22 organizaciones que operan en Nueva York, Nueva Jersey, Illinois y Texas. Entre ellas, Caridades Católicas de Nueva York y Newark, NY Common Pantry, Community FoodBank de Nueva Jersey, City of Jersey City for the Homeless, el Banco de Alimentos de Houston y Catholic Charities Casa Latina y Children's Hunger Fund en Chicago.