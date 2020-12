La compañía de Trump deberá entregar evidencia a los investigadores en Nueva York

Un juez de Nueva York ordenó el martes a la compañía del presidente Donald Trump entregar a los investigadores estatales documentos relacionados con una propiedad en los suburbios que es objeto de una investigación civil sobre las prácticas comerciales de la familia , reportó la agencia Associated Press .

El juez Arthur Engoron dijo que Trump Organization debe entregar a la Fiscalía General de Nueva York todas las comunicaciones relacionadas con Ralph Mastromonaco, un ingeniero que trabajó en la propiedad Seven Springs en el condado de Westchester, al norte de Manhattan.

Los abogados de la compañía del presidente saliente Donald Trump habían argumentado que el intercambio de información con Mastromonaco era privilegiada porque él estaba brindando su experiencia al abogado de uso de tierras de la compañía. Engoron rechazó ese argumento, diciendo que los abogados de Trump acordaron previamente que el privilegio abogado-cliente no se aplica al trabajo de Mastromonaco en Seven Springs.

Mastromonaco dijo que trabajó en la propiedad hace una década y que sus deberes incluían presentar el proyecto a la junta de planificación local y diseñar un camino de entrada. Dijo a The Associated Press que no veía cómo sus comunicaciones "marcarían una diferencia en cualquier investigación".