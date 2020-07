Ocasio-Cortez no acepta las disculpas del republicano que supuestamente le dijo "maldita perra"

"No les enseñaré a mis sobrinas y jóvenes viendo que esto es una disculpa y lo que deberían aprender a aceptar", tuiteó Ocasio-Cortez. " Yoho está rechazando la responsabilidad ".

El miércoles por la mañana, Yoho subió al piso de la Cámara y se disculpó por su tono durante el enfrentamiento: “Me levanto hoy para disculparme por la forma abrupta de la conversación que tuve con mi colega de Nueva York. Es cierto que no estamos de acuerdo con las políticas y visiones para Estados Unidos, pero eso no significa que debamos ser irrespetuosos ”, dijo.

Sin embargo, Yoho no reconoció haber usado el insulto grosero y sexista mientras se alejaba, refiriéndose solo a "palabras que me atribuyó la prensa" . Hizo hincapié en que la blasfemia "nunca se habló a mis colegas" mientras se disculpaba por segunda vez por "el malentendido".

Yoho se describió a sí mismo, según cuenta The Hill , como un apasionado defensor de las medidas contra la pobreza, y señaló que él y su esposa vivieron con cupones de alimentos durante un tiempo hace años : "No puedo disculparme por mi pasión o por amar a mi Dios, mi familia y mi país".

" La ironía acerca de la excusa de Yoho por su 'pasión' en acosarme es que dice que tiene un historial personal con la pobreza, y se ofendió porque hablé de la pobreza y el crimen ", tuiteó Ocasio-Cortez. "Entonces ... ¿me abordó ... para demostrar que la pobreza no resulta en un comportamiento traumatizado?".

"Maldita perra"

Según explica The Hill , el legislador bajaba los escalones en el lado este del Capitolio, acababa de votar, cuando se acercó a Ocasio-Cortez, que estaba subiendo al edificio para emitir su propio voto.

Rechazo de los demócratas

Los comentarios, que se produjeron en medio de un debate nacional sobre las disparidades raciales, provocaron una protesta de al menos dos congresistas demócratas, quienes dijeron el miércoles que la disculpa del representante Ted Yoho no fue un gesto lo suficientemente fuerte .

"Sé que Yoho se disculpó hoy, no creemos que sea suficiente. No hemos terminado", dijo la representante Karen Bass (demócrata por California) el miércoles en" The View ".