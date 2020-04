Murphy anuncia plan de alivio para residentes de Nueva Jersey con préstamos estudiantiles privados

Bajo el nuevo acuerdo con las entidades privadas, se posponen los pagos de los préstamos durante al menos 90 días y se exonera los cargos por pagos atrasados. También se establece que los deudores no recibirán una calificación crediticia negativa al hacer los pagos regulares y se detienen las demandas de cobro de deudas durante 90 días.

Aspire Resources, Inc., College Ave Student Loan Servicing LLC, Earnest Operations LLC, Edfinancial Services LLC, Kentucky Higher Education Student Loan Corp., Lendkey Technologies, Inc., Autoridad de Préstamos para Educación Superior del Estado de Missouri, Navient Corp., Nelnet , Inc., SoFi Lending Corp., Tuition Options LLC, Autoridad de Asistencia de Educación Superior de Utah y Vermont Student Assistance Corp.