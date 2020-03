Melissa Mark-Viverito recibe el apoyo de los trabajadores aeroespaciales en su aspiración por llegar al Congreso

Mark-Viverito dijo sentirse honrrada por la desición del sindicato de respaldar su candidatura. "Cuando me desempeñé como presidenta del concejo, me sentí orgulloso de estar junto a los miembros de la Región 9A de la UAW, mientras luchamos por una vivienda segura y asequible, y la expansión de los derechos de los trabajadores, y por la representación legal de las familias que enfrentaban desalojos ilícitos", escribió Mark-Viverito en un comunicado citado por Norwood News.

La puertorriqueña anunció su candidatura para representar a El Bronx en el Congreso en agosto bajo una agenda que que incluye “Medicare For All” (seguro médico para todos), “Green New Deal” (un nuevo pacto ambiental) y una reforma al sistema peninteciario. La puertorriqueña dio su adhesión a la senadora por Massachusetts, Elizabeth Warren, quien pelea la candidatura presidencial del Partido Demócrata.



A pesar de que Mark-Viverito vive en East Harlem y no en el distrito por el cual se postula, la también presidenta interina de Latino Victory Project -un comité de acción política que tiene como objetivo aumentar la representación de latinos en el gobierno-, ha dicho que El Bronx está solo a una parada en metro. Además, es importante resaltar que no se requiere que los representantes del Congreso vivan en los condados que representan, por lo que su lugar de residencia no afectará su candidatura.