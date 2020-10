Rockland, un condado suburbano de Nueva York, enfrenta una demanda para ampliar las horas de votación anticipada

Los votantes no deben esperar más de 30 minutos en la fila

El abogado principal de NYCLU, Perry Grossman , dijo que el condado no está cumpliendo con las regulaciones de Nueva York que requieren que las juntas del condado brinden las condiciones para los votantes con discapacidades y se aseguren de que los votantes no esperen más de 30 minutos.

La demanda del grupo cita a la residente Glena Davis, de 72 años, quien dijo que no puede hacer fila debido a un reemplazo de cadera. Dijo que ha ido en automóvil a su lugar de votación varias veces al día para comprobar las filas que dan vuelta alrededor de los edificios.

“Cuando estaba en el sitio de votación anticipada, nunca vi ningún tipo de letrero que indicara que las personas con discapacidades o los ancianos podían ir al frente de la fila, pero he visto a varias personas con bastones parados al final de la larga fila. ," dijo Davis, según la demanda. "Si no puedo votar por anticipado, es posible que no pueda hacerlo el día de las elecciones".