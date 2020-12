Funcionarios electos llevan a la Corte al nuevo sistema de votación en NYC avalado por los votantes

Seis miembros del Consejo presentaron una demanda en la Corte Suprema del Estado en Manhattan el martes contra la Ciudad de Nueva York, su Junta Electoral y su Junta de Financiamiento de Campañas alegando que habían violado la ley al no explicar adecuadamente la situación el software y que no se ha realizado una campaña de educación pública suficiente para familiarizar a los votantes con el nuevo sistema, reportó The New York Times .