El estado recortará fondos de NYC y otras áreas con brotes de coronavirus si no cumplen las restricciones

El gobernador Andrew Cuomo aseguró durante su sesión informativa del miércoles que el estado de Nueva York retendrá el financiamiento de los gobiernos de localidades con brotes de coronavirus de no aplicarse las medidas impuestas.

La ciudad de Nueva York, Orange County, Rockland County, Town of Ramapo y Village of Spring Valley recibirán la advertencia del estado de que si no llevan a cabo los cierres, el distanciamiento social y el resto de las restricciones para contener el covid-19, deberán enfrentarse a un recorte de fondos.